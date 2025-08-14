１５日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神の伊藤将司投手が１４日、ＳＧＬスタジアムで行われた練習に参加した。巨人戦には今季１試合に先発。７月２１日に東京ドームで六回まで無失点に抑えながら、七回につかまった。「スタメンもちょくちょく変わってるところもあるんで、そこを意識しながらできたらいいなと思います」と警戒した。敵地での一戦だけに「狭い球場なんで、そこはいつも通り丁寧に投げられたら」と一発には気