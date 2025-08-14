元乃木坂46松村沙友理（32）が14日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午前1時55分）に出演。学生時代、恋愛ゲームにどハマりしていたことを明かした。番組では、中国の若者の間で恋愛ゲームが流行している話題を紹介。女性ファンがキャラクターの誕生日イベントに参加する姿や、ゲーム内のキャラクターにふんした女性コスプレーヤーとデートする様子が紹介された。フリーアナウンサーの宮根誠司から「沙友理ちゃん