赤城乳業は8月19日から、収穫して24時間以内に搾汁したジューシーなぶどう果汁のみを33％使用した「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」を発売する。価格は140円（税込み）。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーなぶどうかき氷を入れたアイスキャンディー。収穫して24時間以内に搾汁した、ジューシーなぶどう果汁のみを33％使用し、今回は隠し味に「ぶどう酢」を使用することで、ぶどうの美味しさ