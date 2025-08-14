８月１６日の新潟５Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル）に出走予定のカセノアステリア（牝２歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モズアスコット）は、祖母が米Ｇ１・２着のコンキスタドレスという血統。入厩から機敏な動きが目を引き、素質の高さを感じさせる。７月３０日に美浦・Ｗコースで調教に騎乗した津村明秀騎手は「すごくいい動きをする。素直でゲートも出てくれるし、初戦からいい競馬ができると思う」と期待は高い。