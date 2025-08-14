６月２２日の函館７Ｒで落馬負傷して、肋骨（ろっこつ）と鎖骨を骨折したルーキーの上里直汰騎手＝美浦・加藤士津八厩舎＝が、今週末の新潟で実戦に復帰する。土曜は１１Ｒ（芝１０００メートル）アップフルーク（牡６歳、美浦・松山将樹厩舎、父トゥザグローリー）、１２Ｒ（芝２０００メートル）タヤスアメリカン（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父アメリカンペイトリオット）。日曜は２Ｒ（ダート１８００メートル）クラウン