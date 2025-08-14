気象庁は今日14日、向こう1か月(8月16日〜9月15日)の天候の見通しを発表しました。向こう1か月は、全国的に暖かい空気に覆われ、西日本・東日本では猛烈な残暑が続くでしょう。一方、降水量は西日本・東日本で少なく、少雨傾向が続く見込みです。熱中症対策と節水を心がけましょう。お盆明けも猛烈な残暑9月中旬にかけて続く向こう1か月も、全国的に暖かい空気に覆われ、平均気温は全国的に高いでしょう。特に、西日本・東日本で