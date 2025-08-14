明日15日最高気温が35℃以上の猛暑日地点が続出。東海では明日15日から、関東の内陸では17日(日)から37℃と体温並みの暑さになる日も。夜も寝苦しさが続くため、エアコンのきいた快適な環境でお休みを。夏の疲れが溜まっている時期のため、食事や睡眠をしっかりとって、夏バテしないよう注意。明日15日猛暑日地点続出熱中症に厳重な警戒を今日14日は、西日本を中心に晴れて気温が上がり、猛暑日(最高気温が35℃以上)になった所