数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんが、軍事政権下のブラジルを舞台にしたヒューマンドラマ『アイム・スティル・ヒア』について語ります。◆アカデミー賞国際長編映画賞受賞の話題作今回、わたしがご紹介させていただくのは、アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した、ブラジルとフランスの合作映画『アイム・スティル・ヒア』。今作は主人公夫妻の息子、マルセロ・ルーベ