お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が14日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。夏休みに沖縄・今帰仁村で開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」を訪れたことを明かした。現地での交通情報に加え、アトラクションや施設の雰囲気などを伝えた。恐竜や絶景がテーマの大型施設だが、子供たちが反応したのは、ある乗り物だったという。「水陸両用の車に子供も乗ったことなかった