松竹は14日、新橋演舞場で上演中の舞台「華岡青洲の妻」について、出演者の体調不良のため、同日の夜公演を中止すると発表した。松竹は「新橋演舞場「華岡青洲の妻」の出演者の体調不良により、本日8月14日(木)夜の部 の公演を中止とさせていただきます」と発表。「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。明日以降の公演の