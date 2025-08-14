津田学園（三重）が甲子園で練習を行った。第3試合の観客が退出後、阪神園芸がグラウンド整備を完了すると、ナインは三塁側からグラウンド入り。三塁ベンチ前で一列に並んで深々と一礼し、キャッチボールを始めた。その後、グラウンドに出てノックを受けた。津田学園は7日の第1試合で初出場の叡明（埼玉）と対戦。延長12回タイブレークの激闘の末、5-4でサヨナラ勝ちし、2回戦に進出。広陵と14日に対戦予定だったが、10日