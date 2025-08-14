ラジオパーソナリティーの牧泰昌さんが12日に死去していたことが分かった。73歳だった。STVラジオの公式サイトで報告された。サイトでは「STVラジオ『牧やすまさ路地裏のスピリッツ』のパーソナリティ牧 泰昌さんがかねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。（享年73）」と伝えた。「牧さんは、1979年『リクエスト大行進』から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリテ