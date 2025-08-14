労働者を搾取していた疑いのある会社を調査するイタリアの警察当局者ら（警察軍提供・共同）高級ブランド品の製造が盛んなイタリアで、下請け業者による移民労働者の搾取が問題となっている。劣悪な環境での低賃金労働が横行しており、司法当局は取り締まりを強化。委託元の高級ブランド側に対し、ここ数年で5件の措置を講じた。7月中旬、北部ミラノの裁判所は高級衣料品ブランド、ロロ・ピアーナを1年間の司法監督下に置いた