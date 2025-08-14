綾羽戦の4回から2番手で登板した横浜・織田＝甲子園横浜は0―1の四回から救援した織田の活躍で逆転勝ち。球威で押して九回2死まで3安打無失点と好投し、五回2死二塁では同点適時打を放った。六回、2死球の走者をバントで進めた際に失策が絡んで2点を勝ち越し、八回にも失策に乗じて2点を加えた。綾羽は米田が五回途中まで粘ったが2番手以降が乱れ、打線も二回以降は三塁を踏めなかった。