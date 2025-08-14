NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。西武は黒田将矢投手を登録しました。4年目の21歳右腕・黒田投手は今季開幕1軍を勝ち取ると、3月30日にプロ初登板。5月1日に抹消となるも6月10日に再昇格を果たし、その後7月9日に抹消となっていました。ここまでは1軍の6試合にリリーフ登板し、防御率8.22としています。前回抹消後はファームの5試合にリリーフ登板。それぞれ1イニングを投げ、1本のヒットも許さず、5つの三振を奪うなど好投