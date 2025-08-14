■MLBエンゼルス 6−5 ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）ドジャースは前半のリードを守り切れず、逆転負けの4連敗。西地区で同率首位だったパドレスがこの日勝利したため、ドジャースは首位陥落となった。大谷翔平（31）は古巣エンゼルスを相手に“初の二刀流”で挑み、“投手・大谷”としては4回1/3、80球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点4（自責点4）で勝ち負けなし。目標の5回を投げ切