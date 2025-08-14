歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、先輩ママたちからのアドバイスを求めています。 【写真を見る】【 中川翔子 】「双子なので計画帝王切開らしい」フォロワーから体験談募る「どれも乗り越えた皆様尊敬しかない」 “先輩ママたち” にリスペクト翔子さんは「胎動が楽しいです、双子それぞれいろんな場所で動いてくれる、これだけはいましか味わえない楽しみだなぁと！」と、妊娠中でしか味わえない感覚