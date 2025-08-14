記録的な暑さが厳しさを増す今、欠かせないのがエアコン。しかし、夏場の高温多湿と、エアコンで冷えた室内の温度差が拡大すると結露が発生。放置するとカビが繁殖し、健康リスクを引き起こす危険性が・・・どうしたら自宅からカビを除去できるのでしょうか？カビ対策のプロが解説します。【写真を見る】夏も危険な「カビ」見えない“夏型結露”に要注意！壁の中のカビを見抜くサインは？プロに聞きたいカビの疑問【ひるおび】夏場