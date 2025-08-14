ピンク・レディー増田恵子（67）が14日、文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」（月〜金曜午後1時）に生出演。ヒット曲「サウスポー」からへた年数を自分で口にして驚いていた。甲子園の高校野球大会で応援席から「サウスポー」が演奏される話をしていると、パーソナリティーの大竹まことから「あれから何年？」と聞かれて増田は「あれから『サウスポー』から49年…やだ！…自分で言って驚いちゃった」と年数に思わずビックリ