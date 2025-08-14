※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と同僚・芹の関係を不審に思った妻は、離婚を宣言。以前、夫の地元で同じホテルに泊まることになってしまった夫と芹。飲み会後、芹から思いつめた様子で連絡があり、夫は彼女のもとへ向かいます。芹は夫婦関係に悩んでいると語り、「私のこと好きだったでしょ？」と過去の思いをぶつけます。夫は彼女を気遣い、「たしか