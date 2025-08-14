沖縄の海でポージングタレントの辻希美と杉浦太陽夫妻の長女・希空(のあ、17)が大人びた黒い水着姿を披露し、話題を呼んでいる。「念願の竹富島」とインスタグラムにつづり、沖縄の美しい海を満喫するショットを投稿。黒い水着姿でハイビスカスを頭に付けてポーズを決めている。この投稿に「17歳、高校生でこの可愛いさ⋯はほぼ完成されてる様に思える」「かわいすぎてヤバい！」「ぽっちゃりめなのを隠さないのは好感