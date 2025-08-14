ソウル五輪・シンクロナイズドスイミング銅メダリストの小谷実可子(58)が13日、自身のインスタグラムを更新。「娘の19回目のバースデー」と報告し、娘で俳優の宮下結衣（19）との親子ショットを披露した。【写真】「可愛い」「娘さんも母親譲りで綺麗」19歳迎えた娘・宮下結衣＆小谷実可子の親子ショット小谷は「夏は仕事で留守が多く、なかなかハッピーバースデーできないのですが、今年は前半留守していた分、今日は久しぶり