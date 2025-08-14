外食大手すかいらーくホールディングス（東京）は14日の決算発表記者会見で、傘下のうどん店チェーン「資さん」（北九州市）の新店を2026年に30店出店する計画を明らかにした。集客が好調な関東や関西に加え、九州と中国で店舗網も拡充する。26年末の店舗数は124店となる。27年以降は未出店エリアの中部や東北への進出を目指し、台湾や東南アジアなど海外展開も検討する。（木村知寛）