アンビスホールディングス [東証Ｐ] が8月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第2四半期累計(24年10月-25年3月)の連結経常利益は前年同期比29.2％減の38.1億円に減り、通期計画の82.6億円に対する進捗率は46.1％となり、5年平均の47.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の44.5億円に減る計算