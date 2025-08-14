【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、古巣のエンゼルス戦に先発投手１番指名打者で出場し、右肘手術からの復帰後最長の４回１／３を投げて５安打４失点、無四球、７奪三振で、球数は復帰後最多の８０球だった。打者としては一回に右翼線三塁打を放って４打数１安打、３三振だった。ドジャースは八回に逆転を許し、５―６で敗れた。４連敗で、４月２７