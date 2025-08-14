北海道・知床の羅臼岳で８月１４日午前、登山客の男性がクマに襲われました。男性の安否はわかっていません。登山客の男性がクマに襲われたのは、斜里町の羅臼岳です。 午前１１時すぎ、「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報がありました。警察によりますと、登山客の２０代とみられる男性が通報者の男性と２人でいたところ、クマに襲われ、やぶの中に引きずりこまれたとみられています。通報した男性は逃げて無事でしたが、