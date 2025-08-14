明日の薩摩地方は、午前は晴れ間が広がりますが、午後は内陸で雨の可能性。晴雨兼用の傘があると安心です。大隅地方は、一日を通して晴れる所が多いですが、にわか雨に注意。種子屋久地方は概ね晴れ。奄美地方は、晴れますが一時的に雲がかかる所も。土曜（16日）以降は晴れる日が多く、最高気温は31～34度。残暑が厳しく、体調管理に注意を。鹿児島県は過去30年間の雷発生回数で全国3位。明日も内陸部では雷雲が発生し