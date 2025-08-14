インタビューに答えるチームみらいの安野党首チームみらいの安野貴博党首は14日までに共同通信のインタビューに応じ、国会活動には政策ごとに対応する「是々非々」のスタンスで臨むと強調した。デジタル相での入閣打診があれば検討する考えも表明。「政府入りにより失うものと得られるもののバランスを見ながら、フラットに判断する」と述べた。安野氏は「与党案でも賛成すべきところはあるし、野党案にも素晴らしいものはある