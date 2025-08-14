eKクロスのご先祖モデル!?「eKワゴン」は、三菱が販売する軽トールワゴンです。2025年現在、4代目モデルを展開していますが、2001年に登場した初代モデルでは、「eKワゴン」をはじめ、スポーツモデルやクラシカルなモデルなど、「eK」シリーズとして複数のバリエーションを展開していました。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の斬新「軽ワゴンSUV」です！（30枚以上）そのなかに、軽自動車としては珍しい「クロスオーバーSUV