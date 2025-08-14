お盆休みに帰省した人と地元住民によるペーロン大会が熊本県苓北町で開かれ、熱戦が繰り広げられました。 【写真を見る】帰省者 vs 地元住民の“盆決戦”船上の熱戦に水しぶきと歓声あがる “盆決戦”とも呼ばれる「坂瀬川ペーロン大会」は、お盆休みで帰省している人たちと地元住民との交流を深めようと毎年開かれているもので、今年で28回目です。 今年は約150人が参加。漕ぎ手や太鼓などが20人1組になって長さ