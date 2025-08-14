9月前半にかけての北海道は、気温が高めで残暑が厳しくなりそうです。北海道では昔からよく「お盆を過ぎれば暑さがおさまる」といわれますが、今年はお盆が過ぎてもなかなか涼しくはならない予想です。暑さで体調を崩さないよう、十分に注意してください。1週目(8月16日〜22日)短い周期で変わりやすい天気に今日14日、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。この先一週間は、短い周期で天気が変わりやすくなりそう