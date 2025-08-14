◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２プロアマ戦（１４日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）２５歳の政田夢乃（なないろ生命）がツアー初優勝へ、１年前のリベンジを目指す。昨年は単独首位で迎えた最終日の１８番で第２打をグリーン左の池に入れ、痛恨のダブルボギー。１打差２位に終わり、悔し涙を流した。「あのときはなんかもう、がむしゃらにやっていただけだった。今年は新しい気持ちで臨みたい