ジャストマイウェイ（牝２歳、美浦・国枝栄厩舎、父ノーネイネヴァー）は８月１６日の新潟５Ｒ（芝１４００メートル）でデビュー予定。祖母が愛１０００ギニーの勝ち馬で、ここまで順調に調整できており国枝栄調教師は「（最終追い切りも）しっかり動けていた。馬格があって落ち着きもある。いい感じできています」と説明した。１週前追い切りに騎乗した荻野極騎手も「前向きですし、レースがしやすそうな感じです。追って味も