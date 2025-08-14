１４日、風雨が強まる漳州市漳浦県の沿岸部。（漳州＝新華社記者／周義）【新華社福州8月14日】台風11号は14日午前0時半（日本時間同1時半）ごろ、中国福建省漳州市漳浦県の沿岸部に上陸した。同省気象台が発表した。上陸時の中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルとなった。１３日、漳州市の古雷港経済開発区にある漳州市古雷港建設発展集団の工場に設け