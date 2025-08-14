楽天・浅村栄斗内野手（34）が14日、出場選手登録を抹消された。登録抹消は今季2度目。浅村は体調不良を訴えていたが、13日のオリックス戦で4試合ぶりにスタメン復帰。打順は8番。西武時代の16年5月1日ソフトバンク戦に「8番・二塁」で出場して以来9年ぶりで、楽天移籍後は初だった。打席では4打数無安打に終わり、試合後は「（体調は）大丈夫です。（9年ぶりの8番は）仕方ないですね。結果が出てないから仕方ないです」と