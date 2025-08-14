ファーウェイ「Pura 80」シリーズ3モデル（筆者撮影）【写真で見る】Pura 80 Ultraが搭載する世界初のデュアル望遠カメラファーウェイが日本で最後にスマートフォンを出したのは今から約5年前の2020年5月だった。市場撤退以前、ファーウェイの製品はカメラ性能を含め高い評価を受けていたが、今ではそのことを覚えている人も少ないかもしれない。だが、ファーウェイは海外市場では引き続きハイスペックな製品を出し続けている。今