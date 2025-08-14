岐阜県警本部岐阜県本巣市の川岸に愛知県の53歳女性の遺体を遺棄したとして、岐阜県警は14日、死体遺棄の疑いでいずれも岐阜市、職業不詳の立花浩二容疑者（54）と神原美希容疑者（35）を逮捕した。逮捕容疑は共謀して7日、本巣市根尾越波の川岸にパート従業員立野恵子さん＝愛知県常滑市＝の遺体を遺棄した疑い。岐阜県警によると、行方不明となっていた立野さんを捜索中の警察官が9日午後6時ごろ、全裸の遺体を発見した。