戦没者追悼式参列へ岡山の遺族が出発JR岡山駅 15日に東京の日本武道館で行われる全国戦没者追悼式に参列する岡山県の遺族が、14日朝、JR岡山駅を出発しました。 JR岡山駅には追悼式に参列する遺族60人が集まりました。 全国戦没者追悼式では第二次世界大戦で戦死した人や空襲などで亡くなった人を悼み平和を祈ります。 （岡山県遺族連盟／三宅禎浩 理事長）「戦後80年が経過して、戦争を体験した人がどんどん減っ