【モデルプレス＝2025/08/14】元日向坂46で女優の渡邉美穂が13日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した。【写真】渡邉美穂、膝上ミニスカから美太もも全開◆渡邉美穂、ミニスカから美脚披露渡邉は黒のTシャツに白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。美しい脚のラインが際立つスタイリングで、手にはお面を持ち、お祭りを楽しんでいる様子がうかがえる。この投稿に、ファンからは「美脚」「似合ってる」「可愛す