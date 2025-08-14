ドル円は１４６．２１レベル、ユーロドルは１．１６８７レベルに安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は146.21レベル、ユーロドルは1.1687レベルにそれぞれ本日の安値を広げている。ユーロ円の売りの格好となり、安値を171.13レベルまで広げた。きょうは調整ムードが広がっており、日経平均が７営業日ぶりに反落したほか、米株先物・時間外取引もマイナス圏で推移している。 USD/JPY