14日は九州など西日本を中心に猛暑となり、大雨被害のあった熊本県では厳しい暑さの中、行方不明者の捜索や復旧作業が続いています。熊本・甲佐町では8月11日から60代の女性1人が行方不明になっていたことがわかりました。女性は出勤途中だったということで、消防などが現在捜索活動を行っています。また、福岡・宗像市沖の海上で13日、成人女性の遺体が見つかりました。隣接する福津市では川に流された男女2人の行方がわからなく