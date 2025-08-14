【モデルプレス＝2025/08/14】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が13日、自身のInstagramを更新。美しい背中があらわになったドレス姿の写真を公開した。【写真】ハン・ソヒ、美しい背中際立つドレス姿披露◆ハン・ソヒ、美しい背中際立つドレス姿披露夕暮れの空をバックに背中が大きく開いたドレスを着用した横顔ショットを披露した。レースやビーズで装飾されたエレガントなドレスから美しい背中のライン、そして脇腹のタトゥ