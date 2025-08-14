【女子旅プレス＝2025/08/14】東京・日比谷で肉料理の祭典「肉祭2025in日比谷公園」が、2025年9月13日（土）〜15日（月・祝）の3日間にわたり開催される。【写真】「キラナリゾート豊洲」都内最大級の全天候型BBQ施設が誕生 “イビザ島”がコンセプト◆至高の肉料理が日比谷公園に集結！肉の祭典「肉祭2025」開催「肉祭」は、全国から厳選された肉の名店が集結し、趣向を凝らしたメニューの数々を提供するフードイベントで、前回の