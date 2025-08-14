タレント藤本美貴（40）が14日、東京・渋谷で行われた「中央高等学院相談委員長就任式」に登壇し、8日に第5子の女児を出産した同じモーニング娘。OGの辻希美（38）を祝福した。記者から辻の出産の話を向けられると「素晴らしい！」と一言。モーニング娘。のOGグループLINEで「私事ですが5人目を出産しました」と報告を受け、「グループが盛り上がりました」と明かした。直接のお祝いはまだできていないというが「5人いるとすごく