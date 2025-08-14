16日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）は、「大物ゲスト大集合スペシャル」を届ける。山田邦子はバブリーだった芸能界の買い物事情を告白する。【番組カット】ベージュのノースリーブジャケットを着こなした米倉涼子今年で放送35周年を迎えた当番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回はその名シーンを振り返る。『オレたちひょうきん族』以来、明石家さん