道路運送車両法違反の疑いで、長岡市に住む男性高校生（17）が13日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男子高校生は13日午後2時過ぎ、長岡市小国町相野原の国道403号で、オートバイのナンバープレートについて、正当な理由なく、半分から上に折り曲げて、ナンバーを見やすいように表示しない状態で運転した疑いです。警察がこのオートバイが走行しているを発見し、逃走したため追跡し