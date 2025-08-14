2日連続で史上最高値を更新し上昇が続いていた日経平均株価は、14日は、7日ぶりに値を下げました。13日は史上初めて4万3000円を突破した日経平均株価ですが、14日は取引開始直後から値を下げました。終値は、13日より625円安い4万2649円となりました。13日までの6日間で3000円近く値を上げていたため、利益を確定しようとする動きがみられました。また、アメリカが利下げをするのではないかという見方が強まり、円相場が1ドル＝146