13日夜、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ中央線が運転を見合わせたため、多くの来場者が帰宅困難となりました。14日も開場時間が遅れるなどの影響が出ています。万博会場につながる唯一の鉄道である大阪メトロ中央線は、13日午後9時半ごろから一時全線で運転を見合わせ、多くの人が帰宅困難となりました。およそ8時間後に全線で運転を再開しましたが、およそ3万人に影響がでたほか、未就学児を含む男女36人が熱中症など