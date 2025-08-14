¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÃæÆü¡¦¾¾ÍÕ¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÃæÆü¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾¾ÍÕ¤¬14Æü¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2019Ç¯ÅÓÃæ¤Ë28ºÐ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¡£¡ÖÅö»þ¤Ï35ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¸À¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëDeNA¤È¤Î3Ï¢Àï¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£Åêµå²ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç124¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ú