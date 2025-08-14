山形県の今年の8月の山岳遭難救助事案の件数が、はやくも去年8月の遭難救助件数を上回ったことがわかりました。 【写真を見る】8月の山岳遭難救助は去年を上回るペースにきょうは鳥海山登山の男性が死亡（山形） 警察によりますと、今月14日現在で山岳遭難の救助件数は5件で、人数は5人となっています。去年8月は2件・2人だったということで、半月ほどで去年の数字を上回りました。 ■きょうも遭難救助事案男性は死亡